استقرار الكبدة المستوردة.. أسعار اللحوم اليوم الإثنين 17-7-2023

تفاوتت أسعار اللحوم الحمراء البقري والجاموسي والمجمدة اليوم الإثنين 17-7-2023 وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 250 جنيها إلى 300 جنيه بمحال الجزارة واللحوم الجملية 280 جنيها والمجمدة 210 جنيهات والهندي 200 جنيه ولحم الماعز 280 جنيها علي الأقل طبقا لعدد من التجار.

وأكد التجار أن سعر اللحوم العجالي تراوحت بين 270 جنيها إلي 330 جنيها للكيلو -حسب المنطقة – والضاني 250 جنيها إلى 400 جنيه بمحال الجزارة واللحوم البرازيلي 210 جنيهات والكبدة المستوردة 110 جنيهات والكبدة الضاني 430 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها واللحوم الجملي و المفروم 260 جنيها إلى 280 جنيها واللحوم الجاموسي 270 اللحوم السوداني المبردة 280 جنيها .

وكشف التجار أن سعر الكبدة البرازيلي 110 جنيهات والسجق المستورد 80 جنيها والسجق البلدي 240 جنيها إلى 280 جنيها .

ونوه التجار إلي أن أسعار الكيلو لحوم الماعز من 350 إلى 400 جنيه حسب الجودة .

أسعار اللحوم

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم”تراوحت بين 135 إلى 138 جنيها والجاموسي 116و125 جنيها للكيلو.

وأضاف التجار أن سعر كيلو القائم ل “الجاموسة اللحم” 175 جنيها و” البقرة اللحم” 200 جنيه و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

أسعار اللحوم الحمراء

وأشار التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وأضاف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم في محلات الجزارة : 250 إلي 330 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية ” :220 و 250 جنيها

أسعار اللحوم السوداني في منافذ وزارة التموين :195 جنيها

أسعار المفروم المستورد بمنافذ الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في الأسواق

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش :180 جنيها

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 380 و420 جنيها

أسعار المفروم الكندوز البلدي : 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :110 جنيهات للكيلو

أسعار المفروم الجملية : 300 جنيه