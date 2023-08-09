استقرار القائم.. أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الأربعاء 9-8-2023

شهدت أسعار اللحوم تذبذبا اليوم الأربعاء 9-8-2023 وتأرجحت أسعار الكندوز بين 270 جنيها إلى 430 جنيها واللحوم والمفروم والسجق الجملي 300 جنيه، بينما سجلت الكبدة في المنافذ 180 إلى 200 جنيه وسجل الضاني 380 جنيها في محال الجزارة طبقا لعدد من التجار.

وقال التجار إن أسعار كيلو البتلو تأرجح بين 300 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو والكفتة أو السجق أوالبرجر 250 جنيها والكبدة البرازيلي 110 جنيهات.

أسعار اللحوم

وقال التجار إن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها والمفروم الجملي والسجق الجملي 300 جنيه واللحوم الجاموسي الكبيرة 270 واللحوم السوداني 280 جنيها.

وكشف التجار أن السجق المستورد 80 جنيها والسوسيس 240 جنيها للكيلو في الهايبر ماركت كأقل سعر.

ونوه التجار إلى أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” تراوحت بين 130 إلى 135 جنيها والجاموسي 115و125 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم البلدية

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو القائم ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها و”البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأشار التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم الحمراء

وأكد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم البقري : 280 جنيها

أسعار اللحوم في منافذ “أمان ” :200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في منافذ التموين :195 جنيها

أسعار المفروم المجمد : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الحمراء

أسعار اللحوم الهندي : 200 جنيه

أسعار المفروم البلدي :250 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه