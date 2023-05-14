استقرار الفلفل الألوان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 14-5-2023

تذبذبت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأحد 14-5-2023 وتأرجحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه بدلا من 7.5 ،والكوسة 8 جنيهات والفلفل الرومي 12 جنيها، والخيار 10 جنيهات إلي 12 جنيها ،و البطاطس 6.5 جنيه و الفلفل الألوان 24 جنيها والجزر 8 جنيهات بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلي أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 90 جنيها إلي 120 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 8 جنيهات ،والكوسة 5 جنيهات والخيار 3.5 جنيه ،والباذنجان الرومي 3.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة ،والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12جنيها للكيلو والكرنب 12جنيها والبطاطس 6.5 جنيه .

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 16 إلى 30 جنيها .

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 10 جنيهات ، والباذنجان العروس 10 جنيهات ، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 6.5 جنيه إلى 12 جنيها .

و نوه التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 14 جنيها والبصل الذهبي 16جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 10 جنيهات والكوسة 6 إلى 12 جنيها و البطاطس 6.5 جنيه ورق العنب 25 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيهاو البامية 40 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 8 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيهات .

وألمح التجار إلي أن سعر البرتقال البلدي 7.5 جنيه ، والجوافة 12 جنيها والموز 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب الأسود المستورد 80 جنيها والعنب البلدي الأحمر 40 جنيها .

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها، والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيه والكمثرى 80 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 12 ونصف جنيه.

أسعار الخضروات والفواكه

وذكر التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 70 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة .

وأفاد التجار أن البرتقال البلدي تراوح بين 5 جنيه إلي 7.5 جنيه والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .