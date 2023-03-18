استقرار الفلفل الألوان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 18-3-2023

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 18-3-2023 وسجل سعر الطماطم 6.5 جنيه والبطاطس 8 جنيهات والكوسة 7 جنيهات والخيار والباذنجان الرومي والجزر 10 جنيهات والبسلة 20 جنيها والبصل والفلفل الألوان 30 جنيها والكنتاوب 12 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 جنيها إلي 150 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 5 جنيهات والكوسة 4 جنيهات والخيار 5 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 6 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس جنيهين ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 15 جنيها والباذنجان الملون 15 جنيها والباذنجان العروس 12 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والخيار 10 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر البصل الأحمر 16 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 6.5 جنيه والقلقاس 12 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

وقال التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10جنيهات والجزر 9 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 15 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 12.5 إلى 15 جنيها والموز 7.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 45 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والأفوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

ونوه التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

ولفت التجار إلي أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وذكر التجار أن سعر التين الابيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .