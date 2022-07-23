استقرار الفلفل الألوان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 23-7-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 23- 7- 2022 ، وسجل الباذنجان 5 جنيهات، والفلفل 6 جنيهات، والبطاطس 8 جنيهات، و الطماطم جنيه ونصف إلى 3.5 جنيه، والخيار 7 جنيهات، والفلفل الألوان والجزر 10 جنيهات في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 30 جنيها إلى 35 جنيها، والفلفل البلدي 3 جنيهات، والليمون 12 جنيها، والكوسة 4 جنيهات، والخيار 3 جنيهات، والباذنجان جنيه ونصف، والقلقاس 3 جنيهات.

أضاف التجار أن سعر البطاطا للمستهلك بـ5 جنيهات، البقدونس، الكسبرة، الشبت / الجرجير 50 قرشا للحزمة، الفاصوليا 16 جنيها، والفلفل الألوان 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض، الملون / العروس/الرومي جنيهين إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها، والفلفل الرومي 10 جنيهات، والكوسة 10 جنيهات، البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، وورق العنب 20 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية جنيهين للربطة، والليمون 25 جنيها، والبامية من 10 جنيهات إلى 20 جنيها، والباذنجان الرومي 4 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 12 جنيه، والعنب الأحمر 10 جنيهات، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 15 جنيها إلى 30 جنيها، والتفاح الأحمر 15 جنيها، والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 35 جنيها، والأفوكادو 30 جنيها، والخوخ 10 جنيهات إلى 12 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها، والبرقوق 20 جنيها، والكمثرى 20 جنيها، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار إن سعر العنب الأسود البلدي 15 جنيها، عنب أسود مستورد 15 جنيها، والعنب الكرمسون بـ10 جنيهات، الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 6.5 جنيه، والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وأضاف التجار أن سعر التين 15 جنيها، والبرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه.