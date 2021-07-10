استقرار الفلفل الألوان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 10-7-2021

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 10-7-2021 وسجل الفلفل الرومي 4 جنيهات بدلا من 5 والباذنجان الرومي 5 بدلا من 3.5 جنيه ، الطماطم جنيهين ونصف إلى 4 جنيهات في التجزئة ، واستقر الخيار والبصل ، الفاصوليا ، الفلفل الألوان ، وقفز الباذنجان العروس إلى 5 جنيهات بدلا من 3.5 مؤخرا.

وأكد التجار أن سعر الخيار البلدي استقر بين 4 إلى 6.5 جنيه ، والخيار الصوب 8، والقلقاس 7 جنيهات، والبامية من 10 إلى 16 جنيها، والبصل الأحمر والذهبي 5، والكوسة 7 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن سعر البصل الأبيض جنيهين، والبصل الأصفر 4 ، والبطاطس 7.5 إلى 8 جنيهات ، والملوخية من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي 4 جنيهات إلى7، والثوم الأبيض 25 إلي 30 جنيها ، الثوم الأحمر 40 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر كيلو الليمون تراوح من 10 جنيهات إلى 16 جنيها ، الفلفل الألوان 6 إلي 16 جنيها ، الفاصوليا 10 جنيهات، ورق العنب 15 إلي 20 جنيها.

وأشار التجار إلى أن الباذنجان الرومي سجل 3.5 جنيه ، والبصل الأحمر، 5 والأبيض 4 جنيهات، والفول الأخضر 6 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات.

وأفاد التجار بأن الجزر 6.5 جنيه للكيلو ، والفلفل الرومي 5 جنيهات، والفلفل الحامي من 5 إلي 7، والكرنب 6 إلي 9 جنيهات للواحدة.

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 5 جنيهات ، والباذنجان الملون 5 جنيهات، والباذنجان العروس الأسود 5 جنيهات ، والخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة، والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الألوان: 10 جنيهات

البامية :16 جنيها

البصل الأصفر :4 جنيهات

الطماطم : 3.5 جنيه

البطاطس :7 جنيهات ونصف

الثوم :25 جنيها

الكوسة :7 جنيهات

الفاصوليا: 12 جنيها

الباذنجان الأبيض: 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 4 جنيهات

الليمون: 10 إلى 16 جنيها

الفلفل الرومي: 7 جنيهات

الفلفل الحامي: 7جنيهات

ملوخية بلدى:7 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 3.5 جنيه للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب الأحمر / الأخضر: 10 إلى 15 جنيها

الكنتالوب:5 جنيهات

البرقوق: 40 جنيها

البرتقال الصيفي: 6.5 جنيه

التفاح المستورد : 30 إلى 40 جنيها

الخوخ : 30 جنيها

الكمثري : 40 جنيها

الأفوكادو : 40 جنيها

البطيخ : 20 جنيها للواحدة

التفاح البلدي : 17.5 جنيه

المانجو : 10 إلى 25 جنيها

أسعار الخضروات في سوق العبور

واستقرت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم السبت، وتراوح قفص الطماطم وزن 20 كجم من 25 جنيها إلى 40 جنيها، والكيلو 125 قرشا إلى 200 قرش، والبطاطس من 250 قرشا إلى 400 قرش.

وتراوح الخيار ما بين 2 إلى 4 جنيهات ، والجزر “بدون عرش” من 225 قرش إلى 300 قرش، والباذنجان الرومي من 150 قرشا إلى 200 قرش، والباذنجان العروس من 200 قرش إلى 250 قرشا.

وسجل سعر القلقاس 3.5 إلى 4.5 جنيه، الليمون 9 إلى 16 جنيها ، الفاصوليا 4 جنيهات، والجوافة 15، والكانتالوب 2 إلى 3 جنيهات، والكوسة 4 والفلفل الرومي 4 جنيهات، والفلفل الحامي من 3 إلى 4 جنيهات.