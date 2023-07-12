استقرار الفلفل الألوان... أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 12-7-2023

تذبذبت أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الأربعاء12-7-2023، وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، والبامية 20/ 30 جنيهًا، والخيار/ الكوسة 14 جنيهًا، والبصل 20 جنيهًا، والبطاطس 12 جنيهًا، والباذنجان 8 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، والجزر 16 جنيهًا بسوق القطاعي، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأوضح التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوحت بين 60 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 12 جنيهًا، والكوسة 7 جنيهات، والخيار 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والسبانخ والملوخية 12 جنيهًا للكيلو، والبطاطس 14 جنيهًا.

أسعار الخضراوات

وأفاد التجار بأن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه، والجرجير جنيه ونصف الجنيه للحزمة، والفاصوليا 16 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والخيار البلدي 12 جنيهًا، والخيار الصوب 12 جنيهًا، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه.

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 20 جنيهًا على الأقل، والبصل المقور 20 جنيهًا، والبصل الذهبي 20 جنيهًا، والفلفل الأحمر/ الشطة 20 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، والكوسة 8 إلى 12 جنيهًا، وورق العنب 25 جنيهًا، والفلفل البلدي 16 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات، والجزر 16 جنيهًا، والليمون 24 جنيهًا، والثوم 40 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا، والبرقوق 45 جنيهًا، والعنب الأحمر 30 جنيهًا، والعنب الأخضر 25 جنيهًا، والبرتقال 20 جنيهًا، والجوافة 20 جنيهًا، والموز 20 جنيهًا، والعنب الأسود 30 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر 30 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأخضر 50 جنيهًا، والتفاح البلدي 40 جنيهًا، والكمثرى 60 جنيهًا، والكيوي 50 جنيهًا، والأفوكادو 120 جنيهًا، والخوخ البلدي 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة والخضراوات

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر المانجو تراوح من 35 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والكنتالوب 15 جنيهًا، والشمام 10 جنيهات، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة.

وأوضح التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 20 جنيهًا، والتين 70 جنيهًا.