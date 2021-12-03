اقتصاد وأسواق

استقرار الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 3-12-2021

تفاوت اسعار الخضروات والفواكه اليوم في سوقي الجملة والتجزئة
الصاوي أحمد 10:38 ص, الجمعة, 3 ديسمبر 21 10:38 ص, الجمعة, 3 ديسمبر 21

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تذبذبت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الجمعة 3-12-2021، وسجل القلقاس 6 جنيهات، والطماطم 3 جنيهات، والبطاطس 9 جنيهات، والخيار 6.5 جنيه والباذنجان الرومي 4 جنيهات والبصل 4 جنيهات، في محلات التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار بأن سعر عداية الطماطم بسوق العبور للجملة 50 جنيها، وزن 20 كجم، وسجل البصل 3.25 جنيه، والخيار 3 جنيهات، والجزر 3 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والبطاطس 6 جنيهات، والكوسة 3 جنيهات ونصف.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن ربطة الخضرة مثل البقدونس، الكسبرة، الشبت، أو الجرجير 50 قرشا – قطاعي – والملوخية جنيهين، والبسلة 9 جنيهات للكيلو، والفلفل الألوان 20 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه، والخيار 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات.

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أسعار الخضروات اليوم

وأضاف التجار أن سعر الفلفل الأحمر 12 جنيها،والفلفل الحامي 7 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيها، والفاصوليا 8 جنيهات، البطاطس 9 جنيهات، والفلفل الرومي 7 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، والقرنبيط 5 بـ 8 جنيهات للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

واضاف التجار أن الفلفل الرومي ب7جنيهات،والباذنجان العروس 3 جنيهات الي 4جنيهات ،والجزر 8 جنيهات،والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 8 جنيهات ،والملوخية 8 جنيهات للكيلو،والليمون 10جنيهات .

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اسعار الفاكهة

و ذكر التجار أن سعر الجوافة ب 6.5 جنيه ،الموز 10جنيهات،والموز المستورد 25جنيها،والتفاح الأخضر 20 جنيها والبلح الأحمر 12جنيها،والكاكا ب 15جنيهات،الكيوي 30 جنيها،الافوكادو 40 جنيها .

وكشف التجار أن الرمان سجل 8.5 جنيه ،والتفاح الأصفر 25 جنيها،والبرقوق الأسود 40 جنيها ،و القشطة 30 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح الأحمر 20 جنيه،الموز المستورد 20 جنيها .

اسعار الفاكهة اليوم

والمح التجار إلي أن سعر العنب الأسود ،وعنب كرمسون 25 جنيها،والعنب البلدي 12جنيها،والعنب الأحمر 25 جنيها،والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 8 جنيهات.

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ونوه التجار الي أن سعر المانجو 35 جنيها للكيلو ،المانجو الفص ب 80جنيها ،والعويسي من 35 جنيها إلى 40 جنيها ،والنعومي 30جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو الفونسو 45جنيها،والمانجو دبشة 25جنيها،والكمثرى 20جنيها،والخوخ البلدي 15 جنيها إلي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها،البرتقال أبو سرة 6.5 جنيه واليوسفي 8.5 جنيه.

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بقلم الصاوي أحمد

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