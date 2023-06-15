استقرار الفلفل .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 15-6-2023

تذبئبت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الخميس 15-6-2023 و تأرجحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات و الفلفل الالوان 10جنيهات والفلفل الحامي 12 جنيها والباذنجان العروس 10 جنيهات والبصل الأحمر 15 جنيها والجزر والباذنجان الأبيض 8 جنيهات بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وألمح التجار إلي أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلي 60 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 15 جنيها والكوسة 7 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 7.5 جنيه .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والخيار البلدي 10 جنيهات والخيار الصوب 14 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 14 جنيها والبصل الذهبي 16 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 18 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والكوسة 8 إلى 16 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 32 جنيها والثوم 40 جنيهات .

ونوه التجار إلي أن سعر المشمش 30 جنيها و البرقوق 50 جنيها و العنب الاحمر 30 جنيها و العنب الاخضر 25 جنيها و البرتقال 15 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيه والتفاح البلدي 20 جنيها والكمثرى 45 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها والفراولة 15 جنيها .

أسعار الخضروات والفواكه

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر المانجو تراوح من 25 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والشمام 10 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

ونوه التجار إلي أن البرتقال البلدي 15 جنيهاوالبرتقال الصيفي 15 جنيها والتين 50 جنيها .