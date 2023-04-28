استقرار الفلفل .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 28-4-2023

تذبذبت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الجمعة 28 -4-2023 وتأرجحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات والخيار 6.5 إلى 8 جنيهات وورق العنب 35 جنيها والبامية 60 جنيها والفاصوليا 23 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وألمح التجار إلي أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 جنيها إلي 150 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 4 جنيهات والخيار 3 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وأضاف التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان العروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 8 جنيهات والخيار 6.5 جنيه .

و كشف التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات ورق العنب 35 جنيها والفلفل الحامي 16 جنيهاو البامية 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 8 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 80 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيها إلى 40 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وقال التجار إلي أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة .

وقال التجار أن البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .