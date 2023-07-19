استقرار الفلفل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 19-7-2023

تفاوتت أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الأربعاء 19-7-2023 وتراوحت الطماطم بين 2 جنيه ونصف إلى 6.5 جنيه والعنب 20 جنيها والخيار البلدي 8 إلى 10 جنيهات والباذنجان الرومي 8 جنيهات والبطاطس 11 جنيها والفلفل 8 إلى 16 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأشار التجار إلي أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح من 60 إلي 120 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وأفاد التجار بأن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها والبطاطس 11 جنيها .

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها .

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 12 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والثوم 30 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر البصل الإيطالي 18 إلى 22 جنيها والبصل المقور 20 جنيها والبصل الذهبي 22 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 8 إلى 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 16 جنيها .

أسعار الخضراوات

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 25 جنيها والثوم 40 جنيها .

وقال التجار إن سعر الشمام تراوح من 10 إلى 18 جنيها و البرقوق 45 جنيها و العنب الأحمر 20 جنيها و العنب الأخضر 25 جنيها و البرتقال 20 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 27.5 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها .

وأفاد التجار بأن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 25 جنيها والكمثرى 25 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

أسعار الخضراوات والفواكه

وأكد التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح من 50 إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو تراوح من 35 إلى 40 جنيها و الكنتالوب 15 جنيها والشمام 7 إلى 18 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

وذكر التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيها و البرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية 25 جنيها .