استقرار الفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 20-5-2023

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 20-5-2023 وسجلت الطماطم 6.5 جنيه والفاصوليا 14 جنيها والكوسة والجزر 10 جنيهات والخيار 10 جنيهات إلى 14 جنيها والبامية والفلفل الألوان 30 جنيها والبطاطس 8 جنيهات والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والباذنجان الرومي 9 جنيهات بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وألمح التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلى 130 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 10 جنيهات والكوسة 5 جنيهات والخيار 4.5 جنيه والباذنجان الرومي 3.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات.

وأشار التجار إلي أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 12 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه على الأقل.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 14 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها إلي 40 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض والعروس 10 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات والخيار 10 جنيهات إلى 14 جنيها .

وكشف التجار أن سعر البصل الأحمر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والبصل الذهبي 18 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها والفلفل الرومي /الحامي 12 جنيها والكوسة 6 إلى 10 جنيهات ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 10 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر المشمش أو البرقوق البلدي 50 جنيها والعنب الاحمرأ الأخضر 30 جنيها و البرتقال 10 جنيهات والجوافة 12 جنيها والموز 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب الأسود المستورد 80 جنيها والعنب البلدي الأحمر والأخضر 40 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيها والتفاح البلدي 30 جنيها والكمثرى 80 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 12 ونصف جنيه.

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 70 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 12 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة.

وقال التجار إن البرتقال البلدي تراوح بين 7.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه.