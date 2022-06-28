استقرار العنب .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28-6-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تذبذبا اليوم الثلاثاء 28- 6 – 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه أمس ، والبطاطس من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات ، والبصل 3 جنيهات ، والخيار البلدي 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه ، والباذنجان الرومي 3 جنيهات ، الفلفل الرومي 8 جنيهات في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وكشف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 65 جنيها إلي 90 جنيها ، والفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 15 جنيها ، والكوسة أو الخيار 3 جنيهات ، والباذنجان جنيهين ونصف ، والقلقاس 3 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر البطاطا الحلوة 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للربطة ، الفاصوليا 15 جنيها ، والفلفل الألوان تراوح من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات ، والباذنجان الأبيض من جنيهين ونصف إلى 5 جنيهات، والباذنجان الملون 5 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر الفلفل /الشطة 8 جنيهات ، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة من 3 جنيهات ونصف إلى 8 جنيهات ، البطاطس 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 3.5 جنيه ، والجزر 4 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 32 جنيها ، والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 2.5 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر العنب الأحمر 15 جنيها ، والعنب الأخضر 10 جنيهات ، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والموز المستورد 15 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر تراوح من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها ، والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والأفوكادو 25 جنيها ، والخوخ 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والبرقوق 15 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر العنب الأسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون 12 جنيها ، الكنتالوب من 5 جنيهات ، والشمام 3.5 جنيه، والبطيخ من 15 جنيها إلى 35 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وأفاد التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7 جنيهات.