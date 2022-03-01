اقتصاد وأسواق

استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء 1-3-2022

تباين اسعار الخضار والفواكه اليوم في اسواق التجزئة والجملة
الصاوي أحمد 8:23 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22 8:23 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22

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تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 1-3-2022 ،وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6 جنيهات ،والكوسة 10 جنيهات، والباذنجان 10جنيهات، والبصل 4 جنيهات ،والبطاطس 6.5 جنيه،والفلفل الألوان 20 جنيها لدي باعة القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح من 40 جنيها إلي 80 جنيها، لوزن 20 كجم ، والبصل جنيهين ،والخيار 6 جنيهات ،والجزر جنيهان،والفلفل 8 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والبطاطس الجديدة 3.5 جنيه ، والكوسة 5.5 جنيه .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر رابطة السبانخ جنيهين ، والبطاطا 3.5 جنيه،والبقدونس ،الكسبرة،الشبت أو الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 8 جنيهات للكيلو ،والفلفل الألوان 20 جنيها ،والخيار 10جنيهات، والباذنجان الرومي 9 جنيهات .

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أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها ، والفلفل الحار 20 جنيها ، والكوسة 12 جنيها ،والفلفل الألوان 24 جنيها ،والفاصوليا 25 جنيها ،البطاطس الجديدة 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 14 جنيها، والقرنبيط 10 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفواكه

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الحامي 20 جنيها ، والباذنجان العروس 12 جنيهات ، والباذنجان الابيض 12 جنيها ، والباذنجان الملون 14 جنيها ، و الجزر 5 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 25 جنيها ، والملوخية 12 جنيها للكيلو ، والليمون 10 جنيهات .

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أسعار الفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر الجوافة 8 جنيهات ،والبطيخة 50 جنيها ، الموز البلدي 10 جنيهات ، والموز المستورد 20 جنيها ، والتفاح الأخضر 20 جنيها ،والبلح الأحمر 10جنيهات، والكاكا 15جنيها، الكيوي 20 جنيها ، الافوكادو 35 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الرمان 15 جنيها ، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأسود 20 جنيها ، والقشطة 45 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها ، الموز المستورد 20 جنيها .

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أسعار الفاكهة اليوم

و ألمح التجار إلي أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون 15 جنيها ، والعنب البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 10 جنيهات .

وذكر التجار إلي أن سعر المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ، المانجو الفص 80 جنيها ، والعويسي 55 جنيها ، والنعومي 35 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها ، والمانجو دبشة 30 جنيها،والخوخ المستورد 40 جنيها ، البرتقال أبو سرة 8 جنيهات واليوسفي 6.5 جنيه ، والبرتقال البلدي 3.5 جنيه .

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بقلم الصاوي أحمد

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