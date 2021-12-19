استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 19-12-2021

تفاوت أسعار الخضار والفواكة اليوم الأحد في الأسواق

واصلت أسعار الخضروات و الفاكهة التباين اليوم الأحد 19-12-2021، وتراوحت الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات ونصف، والبصل 4 جنيهات،والبطاطس من 4 إلي 7جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات والباذنجان العروس 4 جنيهات ،لدي باعة التجزئة

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلي أن قفص الطماطم بسوق العبور 40 جنيها، لوزن 20كجم،و البصل 3جنيهات،والخيار 4 جنيهات ،والجزر جنيهين ،والليمون 4 جنيهات،والبطاطس الجديدة 3 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات .

أسعارالخضروات اليوم

وأكد التجار أن حزمة الخضار كالبقدونس،الكسبرة،الشبت،او الجرجير بنصف جنيه، و الخس أو الملوخية جنيهين ،والبسلة 6.5 جنيه للكيلو ،والفلفل الألوان 12جنيها ،والخيار 8 جنيهات،والباذنجان الرومي 3 جنيهات .

أسعارالخضروات

و أشار التجار إلي أن الشطة ب10جنيهات ،والفلفل الحامي 8 جنيهات،والكوسة 8جنيهات،والفلفل الألوان 12 جنيها،والفاصوليا 8 جنيهات،البطاطس الجديدة ب 6.5 جنيه،والفلفل الرومي 8 جنيهات،والكرنب 8جنيهات للواحدة.

أسعارالخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن الفلفل بمختلف أنواعه ب8 جنيهات،والباذنجان العروس 4 جنيهات إلي 3.5 جنيه،والجزر 3.5 جنيه،والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 8 جنيهات،والملوخية 7 جنيهات للكيلو،والليمون 10 جنيهات.

أسعارالفاكهة

و ذكر التجار أن الجوافة ب 10جنيهات للكيلو ،والبطيخة ب50جنيها للواحدة ،الموز البلدي 10جنيهات،والموز المستورد 20جنيها،والتفاح الأخضر 20جنيها، والبلح الأحمر 10جنيهات،والكاكا ب 15 جنيها،الكيوي 30 جنيها،الافوكادو 30 جنيها .

وألمح التجار إلي أن الافوكادو ب25جنيها ،والرمان ب 12 جنيها ،والتفاح الأصفر 30 جنيها،والبرقوق الأسود 40 جنيها ،والقشطة 35 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح الأحمر 15 جنيها،الموز المستورد 20 جنيها .

أسعارالفاكهة اليوم

وقال التجار إلي أن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون 20 جنيها،والعنب البلدي 15 جنيها،والعنب الأحمر 25 جنيها،والتين 8 جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 6 جنيهات.

ونوه التجار إلي أن المانجو الزبدية ب 30 جنيها للكيلو ،المانجو الفص ب 80جنيها ،والعويسي من 35 جنيها إلى 50 جنيها ،والنعومي 30جنيها.

وأضاف التجار أن المانجو الفونسو 50 جنيها،والمانجو دبشة 30 جنيها،والخوخ المستورد 40 جنيها،البرتقال أبو سرة 6.5 جنيه واليوسفي 5 جنيهات .