استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 23-11-2021

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 23-11-2021 ، وسجلت الطماطم جنيهين ونصف إلى 3 جنيهات ونصف وسجلت الفاصوليا والبسلة 8 جنيهات، والموز 10 جنيهات ، والفلفل الرومي 10 جنيهات ، والخيار 8 جنيهات ، والبصل الأحمر 5 جنيهات ، لدى باعة التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة من 30 إلى 45 جنيها لوزن 20 كجم ، والقفص وزن 30 كجم 75 جنيها ، وسجل البصل 3 جنيهات ونصف الجنيه ، والخيار ، والجزر 4.5 جنيه، والليمون 5 جنيهات، والبطاطس 6 جنيهات، والكوسة 4 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر حزمة الخضار كالبقدونس،الكسبرة،الشبت،او الجرجير بخمسين قرش – تجزئة – والملوخية جنيهين للواحدة،والبسلة 8 جنيهات،والفلفل الألوان 12 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه،والخيار 6 إلى 8 جنيهات،والباذنجان الرومي 4 جنيهات إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الحار الأحمر الصوب 20 جنيها،والفلفل الحامي 9 جنيهات،والكوسة 6.5 جنيه الي 8 جنيهات،والفلفل الألوان 12 جنيها، والفاصوليا 8 جنيهات ،البطاطس 8 جنيهات،والفلفل الرومي 5 الي 8 جنيهات،والكرنب 10جنيهات للواحدة ،والقرنبيط 5 ال 8جنيهات للواحدة.

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن الفلفل الرومي الصوب 10 جنيهات ،والباذنجان العروس 3.5 جنيه الي 6 جنيهات ،والجزر 10 جنيهات،والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 8 جنيهات ، والبامية 22 جنيها للكيلو،والملوخية 7 جنيهات للكيلو، والليمون 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وكشف التجار أن الجوافة تراوحت بين 6.5 جنيه إلي 7.5 جنيه ،الموز البلدي 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات،والموز المستورد 20 جنيها،والتفاح الأخضر 25 جنيها إلي 30 جنيها، والبلح الأحمر 15 جنيها ، والكاكا 10 جنيهات،الكيوي 35 جنيها، الأفوكادو 40 جنيها.

وأضاف التجار أن الرمان تأرجح بين 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات،والتفاح الأصفر 30 جنيها،والبرقوق الأسود 40 جنيها ،والقشطة من 25 إلى 40 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح السوري 16 جنيها،والتفاح الأحمر 17.5 جنيه،الموز المستورد 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار إلي أن سعر العنب الأسود ،وعنب كرمسون 20 جنيها،والعنب البلدي 12 جنيها بدلا من 10،والعنب الأحمر 25 جنيها،والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 10 جنيهات.

وألمح التجار إلي أن سعر كيلو المانجو بـ 35 جنيها – حسب النوع – والمانجو الفص بـ 80 جنيها ،والعويسي من 35 جنيها إلى 40 جنيها ،والنعومي 30 جنيها.

وذكر التجار أن سعر المانجو الفونسو 45 جنيها،والمانجو دبشة 25 جنيها، والكمثرى 20 جنيها، والخوخ البلدي 15 جنيها إلي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ،البرتقال أبو سرة 8 جنيهات،واليوسفي 10 جنيهات.