استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاربعاء 10-11-2021

واصلت أسعار الخضروات و الفاكهة التأرجح اليوم الاربعاء 10-11-2021 ، وتراوحت الطماطم بين 4 الي 5جنيهات بدلا من 5.5 جنيه امس،البطاطس تراجعت لـ 8بدلا من 9جنيهات، البصل 5جنيهات، والباذنجان العروس2.5الي 5جنيهات،والكوسة والخيار 8 جنيهات، لدى بائعي التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة تراوحت بين 50الي 60جنيها بوزن 20كجم،بينما سجل القفص وزن 30 كجم 100جنيها، في الصعيد وسجل البصل جنيهين والخيار والجزر 3جنيهات،والليمون 4 جنيهات ،والبطاطس 6جنيهات ،والخيار جنيهين والكوسة4جنيهات .

أسعار الخضروات

وافاد التجار أن حزمة الخضار كالبقدونس،الكسبرة ،الشبت اوالجرجير بخمسين قرشا -تجزئة – والملوخية جنيهان للحزمة ،والبامية22جنيها للكيلو ،والبسلة 15جنيها،والفلفل الألوان 18جنيها،والقثاء 6.5جنيه، والخيار 4إلى 8جنيهات ،والباذنجان الرومي 3جنيهات الي 4 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن سعر ورق العنب 46جنيها،والفلفل الحار الأحمر 14جنيها،والفلفل الحامي 8 جنيهات ،والكوسة 8جنيهات،والفلفل الألوان 14الي 20 جنيها ، والفاصوليا7الي 10 جنيهات،البطاطس 8جنيهات،والفلفل الرومي 6الي 8جنيهات،والكرنب 10جنيهات للواحدة ، والقرنبيط 3الي 8 جنيهات للواحدة .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن الفلفل الحار / الرومي 7 جنيهات،والباذنجان العروس 2.5الي5جنيهات،والجزر 6.5الي 8 جنيهات،والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة،والفاصوليا7 الي 10 جنيهات،والبامية 22جنيها للكيلو، والملوخية 6 جنيهات للكيلو،والليمون10جنيهات.

و أكد التجار أن الجوافة تراوحت بين 5إلى 10جنيهات،الموز البلدي من 10الي 15جنيها،والموز المستورد 30جنيها،والبلح البرحي 35جنيها،والتفاح الأخضر 12الي30جنيهًا،والبلح 5جنيهات .

اسعار الفاكهة

وذكر التجار أن الرمان تراوح بين 6.5 إلى 8.5جنيه،والتفاح الأصفر 20 جنيها،والبرقوق الأسود 40 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح السوري 16جنيها،والتفاح الأحمر 15جنيها،الموز المستورد 30 جنيها.

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود وعنب كرمسون 20 جنيها،والعنب البلدي 10جنيهات،والعنب الأحمر 25جنيها،والتين 8الي 15جنيها للكيلو الواحد،الكنتالوب10 جنيهات.

اسعار الفاكهة اليوم

والمح التجار الي أن سعر المانجو تراوح بين 30 إلى 35 جنيها للكيلو –حسب الصنف -والمانجو الفص 80جنيها ،والعويسي من 35 إلى 40 جنيها ،والنعومي 30جنيها.

واكد التجار أن سعر المانجو الفونسو 45جنيها،والمانجو دبشة 25جنيها،والكمثرى 20جنيها،والخوخ البلدي15الي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها،والبطيخ 20 إلى 30 جنيها للواحدة،البرتقال أبو سرة 8 جنيهات واليوسفي 7جنيهات .