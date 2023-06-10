استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 10-6-2023

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 10-6-2023 وتأرجحت الطماطم بين 3 جنيهات إلى 5 جنيهات والبصل الايطالي والذهبي 16 جنيها والفلفل 14 جنيها والفاصوليا 8 جنيهات والبامية 20 جنيها والكوسة 20 جنيها والخيار 14 جنيها والباذنجان 12 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلى 60 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 7 جنيهات والكوسة 8 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وقال التجار إن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 8 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 18 جنيها .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 12جنيها، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والخيار البلدي 10 جنيهات والخيار الصوب 14 جنيها .

ولفت التجار إلى أن سعر البصل الأحمر 16 جنيها والبصل المقور 14 جنيها والبصل الذهبي 16 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 18 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 10 إلى 20 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 16 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 10 جنيهات والليمون 15 جنيها والثوم 40 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر المشمش أو البرقوق البلدي 20 جنيها إلى 25 جنيها والعنب الأحمر والأخضر 25 جنيها والبرتقال 10 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 7.5 جنيه إلى 15 جنيها والعنب الأسود المستورد 50 جنيها.

وألمح التجار إلى أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيه والتفاح البلدي 25 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 15 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 50 جنيها إلى 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر المانجو تراوح من 25 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 12 جنيهات والشمام 12 جنيها والبطيخ 25 جنيها للواحدة.

وأفاد التجار أن البرتقال البلدي 10 جنيهات والبرتقال الصيفي 10 جنيهات.