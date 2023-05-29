استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 29-5-2023

تفاوتت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأثنين 29-5-2023و تأرجحت الطماطم بين 3 جنيهات إلى 6.5 جنيه ،و الكوسة 8 جنيهات والخيار 6.5 جنيه، والجزر 10 جنيهات، والباذنجان الرومي الأبيض 8 جنيهات، والفلفل الرومي والحامي 12 جنيها والبامية 16 جنيها بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 10 جنيهات والكوسة 3 جنيهات والخيار 3.5 جنيه والباذنجان الرومي جنيهين والقلقاس 3 جنيهات .

وأشار التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 8 جنيهات .

وذكر التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 20 جنيها .

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 5 جنيهات والخيار 6.5 جنيه إلى 12 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والبصل الذهبي 18 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والكوسة 6 إلى 12جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 10 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار أن سعر المشمش و البرقوق البلدي 20 جنيها إلى 25 جنيها و العنب الاحمر و الاخضر 20 جنيها و البرتقال 10 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب الأسود المستورد 50 جنيها والعنب البلدي الأحمر والأخضر 25 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيه والتفاح البلدي 20 جنيها والكمثرى 80 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها والفراولة 15 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 70 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 12 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

وقال التجار إلي أن البرتقال البلدي تراوح بين 7.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .