استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11-9-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التباين اليوم السبت 11-9-2021 ، وسجلت أسعار البصل الأحمر 5 جنيهات ، والطماطم بين 5 إلي 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات ، والكوسة 10، والبطاطس من 6 إلي 9 جنيهات ، والتين والكمثرى 15 جنيها لكل كيلو ، والبرتقال البلدي والرمان 10 جنيهات، لدى بائعي التجزئة.

اسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن أسعار الطماطم في سوق العبور سجلت 140 جنيها، و110جنيهات بسوق أكتوبر لتجارة الجملة لوزن 18 كجم ، بينما يسجل سعر القفص 220 جنيها في الصعيد لوزن 37 كجم.

وأضاف التجار أن سعر حزمة الخضرة مثل البقدونس ، الكسبرة ، الشبت 50 والجرجير 75 قرشا والكرفس 150 قرشا ، والملوخية جنيهين للحزمة ، والبامية 15 جنيها للكيلو ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والقثاء 3.5 إلي 7 جنيهات ، والخيار البلدي الصوب 6 إلي 8 والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن الفلفل الحامي الأحمر 10 جنيهات ، والكوسة من 2.5 إلي 10 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيها، الفاصوليا 40 جنيها، والبطاطس من 8 إلى 10 جنيهات، والفلفل الرومي 4 جنيهات إلى 10، والكرنب من 15 إلى 20 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن الفلفل تراوح من 10 إلي 11 جنيها للكيلو ، والباذنجان العروس 5 جنيهات، والجزر 6 إلي 8 جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 40 جنيها، والبامية 10 إلي 15 جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون بين 5 إلي 6.5 جنيه للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

وافاد التجار أن سعر الجوافة من 10 إلي 20 جنيها ، والموز البلدي من 12 جنيها إلى 15، والموز المستورد 25، والبلح البرحي 30 إلي 45 جنيها ، والتفاح الأخضر سجل 25 جنيهًا.

ونوه التجار إلى أن الرمان تراوح بين 3.5 إلى 10 جنيهات،و التفاح الأصفر 30 جنيها، والبرقوق 25 جنيها إلى 30 ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها، والتفاح السوري 25 والتفاح اللبناني الأحمر 25 جنيها إلى 30، الموز الاكوادوري المستورد 25 جنيها.

و أكد التجار أن سعر العنب الأسود 20 جنيها ، والعنب البلدي 20 جنيها ، والعنب الأحمر من 15 إلي 20 جنيها، التين من 14 إلي 20 جنيها ، الكنتالوب 12 جنيها للكيلو.

وذكر التجار أن سعر المانجو نعومي ،الزبدة ، السكري من 20 جنيها إلى 25 ، والفص 80 جنيها والعويس 40 ، والمانجو الفونسو 35 جنيها للكيلو ، والمانجو دبشة 20 جنيها ، والكمثرى 15 جنيها، والخوخ البلدي 15 إلى 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ،البرتقال البلدي 12 جنيها ، والبطيخ 15 إلى 20 جنيها للواحدة.