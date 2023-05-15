استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 15-5-2023

شهدت أسعار الخضروات و الفاكهة استقرارا اليوم الإثنين 15-5-2023 وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه والكوسة 10 جنيهات والفلفل الرومي والخيار 6 إلى 10 جنيهات جنيها والبطاطس 6.5 جنيه والفلفل الألوان 24 جنيها والجزر والباذنجان 8 جنيهات بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وألمح التجار إلى أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 70 جنيها إلى 130 جنيها والفلفل الحامي 5 جنيهات والليمون 10 جنيهات والكوسة 5 جنيهات والخيار 4.5 جنيه والباذنجان الرومي 3.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات.

وقال التجار إن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 12 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه .

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلى أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 16 إلى 30 جنيها.

وقال التجار إن سعر الباذنجان الأبيض والعروس تراوح بين 8 إلى 10 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 6.5 جنيه إلى 12 جنيها.

وأوضحوا أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 14 جنيها والبصل الذهبي 16جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 10 جنيهات والكوسة 6 إلى 12 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه وورق العنب 25 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها والبامية 40 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 8 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر البرتقال البلدي 7.5 جنيه والجوافة 12 جنيها والموز 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب الأسود المستورد 80 جنيها والعنب البلدي الأحمر والأخضر 40 جنيها.

وذكروا أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيها والكمثرى 80 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 12 ونصف جنيه.

أسعار الخضروات والفواكه

وكشف التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 70 جنيها إلى 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها.

وأفادوا أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها والكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة.

ونوه التجار بأن البرتقال البلدي تراوح بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه.