استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 6-5-2023

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 6 -5-2023 وتراوحت أسعار الباذنجان بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات والفلفل 12 إلى 16 جنيها والطماطم 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه والخيار 8 جنيهات وورق العنب 25 جنيها والبامية 40 جنيها على الاقل، والفاصوليا 25 جنيها والبطاطس 7.5 جنيه بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تتراوح بين 100 جنيه إلي 130 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 5 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وألمح التجار إلى أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 20 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان العروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والخيار 8 جنيهات على الأقل.

و أكد التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات ورق العنب 25 جنيها والفلفل الحامي 16 جنيهاو البامية 40 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 8 جنيهات.

وأضاف التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 80 جنيها والعنب البلدي 50 جنيها.

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيه والكمثرى 80 جنيها والكيوي 50 جنيهاوالافوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 70 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأكد التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة .

وقال التجار أن البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه .