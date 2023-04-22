استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 22-4-2023

تباينت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم السبت 22-4-2023 وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات والبطاطس 6.5 جنيه والباذنجان العروس 3.5 جنيه والباذنجان الأبيض 5 جنيهات والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 12 جنيها والفلفل الالوان 40 جنيها بسوق التجزئة.

وأوضح التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 120 جنيهاوالفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 4 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وقال التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 5 جنيهات والباذنجان العروس 6.5 جنيه والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 12 جنيها .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 20 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيهاو البامية 70 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 8 جنيهات والليمون 28 جنيها والثوم 8 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 80 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيها إلى 40 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة .

وأكد التجار أن البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .