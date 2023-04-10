استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 10-4-2023

تماسكت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الإثنين 10-4-2023 ،وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات ،والجزر 10 جنيهات والكوسة 8 جنيهات والباذنجان العروس 18 والخيار 14 جنيها والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 25 جنيها والفلفل الالوان 40 جنيه بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلي أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها،والفلفل الحامي 15 جنيها والليمون 10 جنيهات والكوسة 8 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 6 جنيهات والقلقاس 7 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان الأبيض 24 جنيها والباذنجان العروس 18 جنيهات والباذنجان الرومي 10 جنيهات والخيار 14 جنيها .

وكشف التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 30 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 10 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 12 جنيها والليمون 20 جنيها والثوم 8 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 12جنيها إلى 15جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وأوضح التجار أن سعر التين الابيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيهاوالبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .