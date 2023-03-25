استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 25-3-2023

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 25-3-2023 وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات والكوسة 17 جنيها والخيار 14 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 35 جنيها والفلفل الرومي 22جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلى 90 جنيها والفلفل الحامي 15 جنيها والليمون 6 جنيهات والكوسة 8 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 7 جنيهات.

ولفت التجار إلى أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والسبانخ والملوخية 14 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 35 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 26 جنيها والباذنجان العروس 14 جنيهات والباذنجان الرومي 10 جنيهات والخيار 12 جنيها.

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 22 جنيها والكوسة 18 جنيها والبطاطس 9 جنيهات والقلقاس 14 جنيها وورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار بأن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 10 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 8 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها واليوسفي 15 جنيها والجوافة 10 جنيهات إلى 15 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها.

وقال التجار إن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والأفوكادو 100 جنيه والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلى 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها.

وكشف التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة.

ونوه التجار بأن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها.