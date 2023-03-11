استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11-3-2023

تباينت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم السبت 11-3-2023 وتأرجحت أسعار الباذنجان الرومي بين 8 جنيهات إلى 10جنيهات والبطاطس 7.5 جنيه إلى 9 جنيهات والخيار والكوسة بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات والطماطم والجزر 6.5 إلى 8 جنيهات والبصل الأحمر 15 جنيها والفلفل البلدي 26 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 جنيها إلى 145 جنيها والفلفل الحامي 14 جنيها والليمون 6 جنيهات والكوسة 5 جنيهات والخيار 5 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات والقلقاس 8 جنيهات.

وأضاف التجار أن سعر الخس جنيهين ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضروات

ونوه التجار بأن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 35 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان الأبيض 12/ 16 جنيها والباذنجان الملون 16 جنيها والباذنجان العروس 12 جنيها والباذنجان الرومي 10 والخيار 8 جنيهات.

ولفت التجار إلى أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 18 جنيها والكوسة 8 جنيهات والبطاطس 7.5 جنيه والقلقاس 14 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 15 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 12.5 إلى 15جنيها والموز 7.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 45 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والأفوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلى 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة.

وأكد التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها.