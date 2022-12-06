استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 6-12-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 6- 12- 2022 ،وتأرجحت الطماطم بين 4 جنيهات إلى 6.5 جنيه،والبصل الأحمر 8.5 جنيه ،والبطاطس 12 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيهات والخس الكابوتشا 5 جنيهات ،والفلفل والخيار 12 جنيها، بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 70 جنيها إلي 120 جنيها،والفلفل الحامي 5 جنيهات،والليمون 7 جنيهات،والكوسة 6 جنيهات،والخيار 6 جنيهات،والباذنجان 5 جنيهات،والقلقاس 4 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة،والبروكلي 12 جنيها للواحدة ،والقرنبيط 5 إلى 10 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 12 جنيها للكيلو ،والكرنب 15 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات اليوم

وقال التجار أن سعر البطاطا 3.5جنيها،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير جنيه ،والبسلة 15 جنيها ،الفاصوليا 12 جنيها ،والفلفل الألوان 22 جنيها،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات ،والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والخيار الصوب 12 جنيها .

ولفت التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 8 جنيهات ،والبصل الأصفر 8 جنيهات،الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 15 جنيها،والكوسة 5 جنيهات إلى 8 جنيهات ، البطاطس 8 جنيهات إلى 12 جنيها ، والقلقاس 8 جنيهات،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات ، والجزر 12 جنيها ،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 15 جنيها ، والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ، والثوم 13 جنيها .

وأكد التجار أن سعر البرتقال اليوسفي تراوح بين 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه ،والجوافة 10 جنيهات ، والرمان 10 إلى 12جنيها ،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه ، والموز المستورد 20 جنيها ، والعنب البلدي 10 جنيهات ، والعنب الكرمسون 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والعنب الكرمسون 20 جنيها ،والتفاح الأحمر تراوح من 25 جنيها إلى 35 جنيها ، والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ، والافوكادو 80 جنيها ،والخوخ المستورد 20 جنيها ،والكمثرى 17 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 20 جنيها إلي 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها،والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 25 إلى 35 جنيها،والعنب الكرمسون 20 جنيها ، الكنتالوب 10 جنيهات إلى 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الاقل .

وأوضح التجار أن سعر التين الابيض 12 إلى 15 جنيها،والتين البرشومي الأسود 12 جنيها،والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .