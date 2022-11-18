استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة18-11-2022

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 18 – 11- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 4 جنيهات إلى 5 جنيهات ، والبرتقال اليوسفي 8 جنيهات ، الباذنجان الرومي والبصل 6.5 جنيه والفاصوليا والباذنجان الابيض والجزر 8 جنيهات،و البسلة والفلفل الرومي 12جنيها بسوق القطاعي للكيلو .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها،والفلفل الحامي 4 جنيهات،والليمون 5 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات ، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر الكابوتشا تراوح من 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه للواحدة،والبروكلي 13جنيها،والقرنبيط 8 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 10جنيهات للكيلو ،والكرنب 15 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا ،والبسلة12 جنيها ،الفاصوليا 6.5 جنيه ، والفلفل الألوان 24 جنيها ،والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه، والباذنجان الملون 6.5 جنيه،والباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 6.5 جنيه ،والخيار 6.5 جنيه .

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 6.5 جنيه،والبصل الأصفر 8 جنيهات ،الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 12 جنيها ،والكوسة 5 جنيهات ،البطاطس 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات ،ورق العنب 65 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه،والجزر 6.5 جنيه ، والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 10 جنيهات،والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والثوم 13 جنيها .

وقال التجار أن سعر البرتقال اليوسفي 8.5 جنيه ،والجوافة 8 جنيهات ،والرمان 5.5 جنيه إلى 10 جنيهات ،الموز البلدي 12.5 إلى 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 8 جنيهات ونصف،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها،والعنب الأحمر 20 جنيها ،والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 20 جنيها إلى 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها ، والخوخ المستورد 25 جنيها ،والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر التفاح الاخضر 20 جنيها إلي 40 جنيها ، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها .

وقال التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت من 20 إلى 30 جنيها ، والعنب الكرمسون ب20 جنيها ،الكنتالوب من 12 جنيهات إلى 15 جنيهات،والشمام 15 جنيها،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الاقل .

وأوضح التجار إلي أن سعر التين الابيض 20 إلى 25 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها،والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات ،والبرتقال البلدي 8 جنيهات ،والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .