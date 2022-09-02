استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 2-9-2022

تفاوتت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 2- 9- 2022 ، وتراوحت الطماطم من 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والزيتون الأخضر ب20 جنيها مقابل 22 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الحامي 6.5 جنيه، والباذنجان 4 جنيهات، والبطاطس 6.5 جنيه بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلي 70 جنيها ،والفلفل الحامي 3 جنيهات ، والليمون 6 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 3.5 جنيه، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير من 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 36 جنيها، والفلفل الألوان 12 إلى 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس أو الرومي 5 جنيهات والخيار 12 جنيها.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 10 جنيهات، والقثاء 6.5 جنيه ،والفلفل الرومي 6 جنيهات ونصف، والكوسة 10 جنيهات ،البطاطس 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 22 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الأسود العروس 5 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة، والليمون 10 جنيهات إلى 20 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 5 جنيهات 10 جنيهات ، والعنب الأحمر 10 جنيهات ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها .

وألمح التجار أن سعر التفاح المستورد الأصفر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ،والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 35 جنيها ،والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 15جنيها، والكمثرى 12 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 15 جنيها، ومانجو زبدية 12 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 25 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو نعومي 20 جنيها ،والعنب الاسود البلدي 12 جنيها ، والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 6.5 جنيه ،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأفاد التجار أن سعر التين الابيض ب12جنيها، والتين البرشومي الأسود 5 جنيهات إلى 12 جنيها،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات ،والبرتقال البلدي 15جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .