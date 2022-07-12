استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 12-7-2022

عاودت أسعار الخضروات والفاكهة التأرجح اليوم الثلاثاء 12- 7- 2022، وتراوحت الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات، والبصل 3 جنيهات، والبطاطس والفلفل 8 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 20 جنيها إلي 30 جنيها، والفلفل البلدي 4 جنيهات،والليمون 15 جنيها، والكوسة 9 جنيهات، والخيار 3 جنيهات، والباذنجان 3.5 جنيه، والقلقاس 3 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر البطاطا 5 جنيهات، البقدونس، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للربطة، الفاصوليا 16 جنيها، والفلفل الألوان 16 جنيها، والباذنجان الأبيض /الملون / العروس 2.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضروات

ولفت التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والكوسة 20 جنيها، البطاطس 8 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها.

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 7 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية 7 جنيهات للكيلو، والليمون 30 جنيها، والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 12 جنيها، والعنب الأحمر 15 جنيها، والمشمش 12 جنيها، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها.

وكشف التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 12 جنيها إلى 30 جنيها، والتفاح الأحمر 15 جنيها، والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 35 جنيها، والأفوكادو 30 جنيها، والخوخ 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 15 جنيها، والبرقوق 20 جنيها، والكمثرى 40 جنيها، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر العنب الأسود البلدي 15 جنيها، عنب أسود مستورد 15 جنيها ،والعنب الكرمسون بـ10 جنيهات، الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 3.5 جنيه، والبطيخ من 20 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وقال التجار إن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7جنيهات.