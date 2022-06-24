استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 24-6-2022

هدأت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 24- 6 – 2022 بشكل طفيف ، وسجلت الطماطم 3 جنيهات ونصف بدلا من 4 جنيهات، والخيار ارتفع إلى 8 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه والبصل جنيهين ونصف علي الاقل ، والباذنجان 5 جنيهات والفلفل 6 جنيهات الي 8 جنيهات ،و البطاطس 5 جنيهات، في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 65 جنيها إلي 80 جنيها ، والفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 15 جنيها ، والكوسة أو الخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيها ونصف ،والقلقاس 3 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البطاطا الحلوة 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 15 جنيها ، والفلفل الألوان 5 جنيهات إلى 12 جنيها ، والباذنجان الأبيض من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، والباذنجان الملون 7 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الفلفل البلدي 6 جنيهات ، والفلفل الحامي / 6 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات ، والكوسة من 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه ، البطاطس 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات ، و الجزر 4 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ،والليمون 40 جنيها ،والبامية تراوحت من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر العنب الأحمر أو الأخضر 12 جنيها ونصف ، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والموز المستورد 15 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح من 20 جنيها إلى 40 جنيها ،والتفاح الأحمر 40 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات،و الكاكا 15 جنيها ،الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 5 جنيهات إلى 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ،والبرقوق 25 جنيها ،والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها .

ونوه التجار أن سعر العنب المستورد 15 جنيها ، عنب أسود 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب من 5 جنيهات ،والشمام 5 جنيهات ، والبطيخ من 15 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأفاد التجار إلي أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5جنيهات، والبرتقال الصيفي 7جنيهات .