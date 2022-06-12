استقرار الطماطم..أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 12-6-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 12- 6 – 2022، وتراوحت الطماطم بين 5جنيهات إلى 7.5 جنيه ،الفلفل والباذنجان العروس 6جنيهات ونصف والبطاطس والكوسة 4 جنيهات ،والبصل والخيار 5 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات في سوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 80 جنيها ، والفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ، والكوسة أو الخيار 3.5 جنيه ، والباذنجان جنيهين ،والقلقاس 3 جنيهات .

وأضاف التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للحزمة الواحدة ، البسلة 12 جنيها ، الفاصوليا 12 جنيها ، والفلفل الألوان 10 جنيهات إلى 12 جنيها ، والباذنجان الأبيض من جنيهين إلى 7 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الحار الشطة 6 جنيهات، والفلفل الحامي 12 جنيها، والفلفل الرومي 6 جنيهات ، والكوسة 6 جنيهات ، البطاطس الجديدة 4 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 12 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات ونصف ، و الجزر 7 جنيهات ، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ،والملوخية 8 جنيهات للكيلو ، والليمون 14 جنيها إلي 20 جنيها ،والبامية من 10 جنيهات إلى 26 جنيها والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر العنب الأحمر 12 جنيها ،والعنب الاخضر 10 جنيهات ، والمشمش 10 جنيهات ،و الجوافة 15 جنيها ، الموز البلدي من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 15 جنيها .

أسعار الفاكهة

وذكر التجار أن سعر التفاح الاخضر 12 جنيها ونصف ،والتفاح الأحمر 15 جنيها والتفاح البلدي 7.5 جنيه ، و الكاكا 15 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ، والافوكادو 20 جنيها ، والخوخ 5 جنيهات إلى 8 جنيهات .

وأشار التجار أن سعر التفاح الأصفر 12 جنيها ونصف ،والبرقوق 15 جنيها ،والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر العنب الاحمر المستورد 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي ب15 جنيها ،الكنتالوب من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والشمام 6 جنيهات ، والبطيخ من 10 جنيها إلى 20 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأوضح التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5جنيهات، والبرتقال الصيفي 3.5 جنيه .