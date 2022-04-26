هدأت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 26-4-2022 الموافق 25 رمضان، وتراوحت الطماطم بين 6 جنيهات ونصف إلى 12جنيها والليمون من 10 إلى 14 جنيها والخيار من 5 إلى 8 جنيهات والبطاطس 7 جنيهات، والباذنجان 7 جنيهات، طبقا لتجار في أسواق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتراوح سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 95 جنيها إلى 170 جنيها، وسجل الفلفل البلدي 5 جنيهات، والليمون 6 جنيهات، والكوسة 3 جنيهات، والباذنجان العروس 3 جنيهات، والباذنجان الرومي جنيهين، والقلقاس 3 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهين، والبطاطا 5 جنيهات وحزمة الخضار مثل البقدونس، الكسبرة، الشبت، الجرجير 50 قرشا، والبسلة والفاصوليا 10 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيها، والخيار 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

ولفت التجار إلى أن سعر الفلفل الأحمر 35 جنيها، والفلفل الحامي 20 جنيها، والكوسة 6 جنيهات، والبطاطس الجديدة 7 جنيهات، والفلفل الرومي 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 15 جنيها للواحدة، وورق العنب 12 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

ولفت التجار إلى أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض 12 جنيها، والباذنجان الملون 15 جنيها، والجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والملوخية 18 جنيها للكيلو، والليمون 14 جنيها.

ونوه التجار بأن سعر الجوافة تراوح بين 5 جنيهات إلى 15 جنيها بدلا من 12جنيها، والفراولة 6.5 جنيه، والموز البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 10 إلى 20 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر التفاح 20 جنيها، والبلح الجاف 25 جنيها إلى 60 جنيها، والكاكا 15جنيها ، والكيوي 35 جنيها.

وألمح التجار إلى أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق 40 جنيها، والكمثرى 40 جنيها، والقشطة 60 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح الأمريكي 25 جنيها.

وأفاد التجار بأن سعر العنب 35 جنيها ، وعنب كرمسون 50 جنيها، والتين 12 جنيها للكيلو الواحد، والكنتالوب من 10 إلى 15 جنيها.

وذكر التجار أن سعر المانجو كيت 50 جنيها، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات، واليوسفي 12 جنيها، والبرتقال البلدي 7.5 جنيه.