هدأت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 10-4-2022 الموافق 9 من شهر رمضان ،و تفاوتت الطماطم بين 15 إلى 20 جنيها ،والملوخية 25جنيها ، والبطاطس 5 جنيهات والثوم 4جنيهات ، والخيار 8 جنيهات،والباذنجان 10جنيهات، طبقا لتجار قطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

تأرجح سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 180 جنيها إلي 210 جنيهات،وسجل الفلفل البلدي 11 جنيها، والليمون 12 جنيها ، والكوسة 3جنيهات ، والباذنجان العروس 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 4 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

و أشار التجار إلي أن سعر حزمة السبانخ 2.5 جنيه ، والبطاطا 5 جنيهات،و حزمة البقدونس ، الكسبرة، الشبت ، الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 10 جنيهات ، والفلفل الألوان 25 جنيها ، والخيار البلدي 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 10 جنيهات .

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر الفلفل الأحمر 40 جنيها ، والفلفل البلدي 22 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات ،البطاطس الجديدة 6 جنيهات ، والفلفل الرومي 20 جنيها ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب 40 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس سجل 14 جنيها ،والباذنجان الأبيض 20 جنيها ، والباذنجان الملون 20 جنيها،و الجزر 5 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 25 جنيها للكيلو ، والليمون 15 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر الجوافة تراوح بين 8 إلى 10 جنيهات ،والفرولة 6.5 جنيه الموز البلدي 8 جنيهات ، والموز المستورد 25 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها، التفاح الإيراني الأحمر 20 جنيها ،والبلح الأحمر 15 جنيها ، والكاكا 15جنيها ، الكيوي جنيهين للواحدة .

أسعار الفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الرمان 15 جنيها ، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأبيض والأسود 50 جنيها ، والكمثرى 50 جنيها ،والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها .

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون سجل 15 جنيها العنب البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب من 10 إلى 15 جنيها .

وأفاد التجار إلي أن سعر المانجو كيت 50 جنيها،البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه ، واليوسفي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 5 جنيهات .