اقتصاد وأسواق

استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 13-3-2022

تذبذب اسعار الخضروات والفواكه اليوم في اسواق التجزئة والجملة
الصاوي أحمد 8:00 ص, الأحد, 13 مارس 22 8:00 ص, الأحد, 13 مارس 22

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تأرجحت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد13-3-2022 ، و سجلت الطماطم 5 جنيهات ، والبطاطس 5جنيهات بدلا من6.5 ، والخيار والباذنجان 10جنيهات،والفلفل الرومي 14 جنيهات، والملوخية 12 جنيها ،والباذنجان العروس 14 جنيها، لدي بائعي القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور من 40 جنيها إلي 80 جنيها ، لوزن 20 كجم ، والبصل جنيهان ،والخيار 5 جنيهات ، والجزر جنيهين ونصف ، والفلفل الحامي 11 جنيها، والليمون 5 جنيهات، والبطاطس جنيه ونصف ، والكوسة 3 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهان ،والبطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ،الكسبرة،الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 8 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والخيار 10 جنيهات ، والباذنجان الرومي 10 جنيهات .

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أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها ، والفلفل الحار 20 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات ، والفلفل الألوان 20 جنيها ،البطاطس الجديدة 6.5 جنيه، والفلفل الرومي الحشو 14 جنيها، والقرنبيط 10 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر الفلفل الحامي 20 جنيها،والباذنجان العروس 14 جنيها ،والباذنجان الابيض 15جنيها،والباذنجان الملون 20 جنيها،و الجزر 5 جنيهات،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 12 جنيها للكيلو ، والليمون 10 جنيهات .

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وأوضح التجار أن سعر الجوافة 8 جنيهات ،والبطيخة 50 جنيها ، الموز 10 جنيهات ، والموز المستورد 20 جنيها ، والتفاح الأخض 20 جنيها ، والبلح الأحمر 10جنيهات ، والكاكا 15جنيها ، الكيوي 25 جنيها ، الافوكادو 35 جنيها .

أسعار الفاكهة

وأضاف التجار أن سعر الرمان 15 جنيها ، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأسود 20 جنيها ، والقشطة 45 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها ، الموز المستورد 20 جنيها .

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ولفت التجار إلي أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون 15 جنيها ، البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 8 جنيهات .

أسعار الفاكهة

وذكر التجار أن سعر المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ، المانجو الفص 80جنيها ، والعويسي 55 جنيها ، والنعومي 35 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها ، والمانجو دبشة 30 جنيها،والخوخ المستورد 40 جنيها ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات واليوسفي 10 جنيهات ، والبرتقال البلدي 6 جنيهات .

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بقلم الصاوي أحمد

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