استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 31-1-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تأرجحا اليوم الإثنين 31-1-2022 ، وتراوحت الطماطم بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات ، والخيار 12 جنيها ، والبطاطس 6 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه إلى 5 جنيهات ، والباذنجان العروس 12 جنيها ، لدى بائعي القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور من 80 إلي 95 جنيها، لوزن 20 كجم، والبصل جنيهين ، والخيار 8 جنيهات ، والجزر جنيهين ونصف ، والفلفل 9 جنيهات، والليمون 8 جنيهات ، والبطاطس الجديدة 5 جنيهات ، والكوسة 8 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ، والبطاطا 3.5 جنيه، والبقدونس،الكسبرة،الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 10 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان 25 جنيها ، والخيار 14 جنيها، والباذنجان الرومي 8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها ،والفلفل الحامي الأخضر 15 جنيها، والكوسة 14 جنيها ، والفلفل الألوان 25 جنيها ، والفاصوليا 14 جنيها، البطاطس الجديدة 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 15 جنيها، والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الفلفل الحامي 15 جنيها ، والباذنجان العروس / الملون 15 جنيها، والجزر 5 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 15 جنيهات،والملوخية 12 جنيها للكيلو، والليمون 15 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الجوافة 10 جنيهات، والبطيخة 50 جنيها، الموز البلدي 10 جنيهات، والموز المستورد 20 جنيها، والتفاح الأخضر 25 جنيها، والبلح الأحمر 10 جنيهات، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 35 جنيها، الأفوكادو 35 جنيها.

أسعار الفاكهة

وأكد التجار أن سعر الرمان 15 جنيها ،والتفاح الأصفر 25 جنيها،والبرقوق الأسود 20 جنيها إلى 25 جنيها، والقشطة 45 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح الأحمر 20 جنيها،الموز المستورد 20 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون 30 جنيها، والعنب البلدي 15 جنيها، والعنب الأحمر 30 جنيها، والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ، المانجو الفص 80 جنيها ، والعويسي 55 جنيها ، والنعومي 35 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها، والمانجو دبشة 30 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها، البرتقال أبو سرة 5 جنيهات واليوسفي 6.5 جنيه والبرتقال البلدي 3.5 جنيه.