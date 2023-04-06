استقرار الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 6-4-2023

تباينت أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الخميس 6-4-2023 وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والبطاطس 8 جنيهات، والجزر والخيار 12 جنيهًا، والبسلة 20 جنيهًا، والفاصوليا 35 جنيهًا، والفلفل الألوان 29 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، بسوق القطاعي.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأفاد التجار بأن سعر عداية الطماطم في سوق العبور تراوح بين 80 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، والفلفل الحامي 13 جنيهًا، والليمون 10 جنيهات، والكوسة 4 جنيهات، والخيار 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 7 جنيهات، والبروكلي 10 جنيهات، والقرنبيط 10 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات، والسبانخ والملوخية 14 جنيهًا للكيلو، والكرنب 15 جنيهًا، والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات.

وذكر التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات، والبقدونس والكسبرة والشبت/ الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة، والبسلة 20 جنيهًا، والفاصوليا 25 جنيهًا، والفلفل الألوان 30 جنيهًا.

أسعار الخضراوات اليوم

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 12 جنيهًا، والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار 12 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر البصل الأحمر 14 جنيهًا، والبصل الأصفر 18 جنيهًا، والبصل المقور 15 جنيهًا، والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 24 جنيهًا، والكوسة 12 جنيهًا، والبطاطس 9 جنيهات، والقلقاس 13 جنيهًا، وورق العنب 60 جنيهًا، والبامية 60 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات، والجزر 12 جنيهًا، والليمون 12 جنيهًا، والثوم 8 جنيهات.

ونوه التجار بأن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، واليوسفي 15 جنيهًا، والجوافة 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، والموز المستورد 25 جنيهًا، والعنب المستورد 60 جنيهًا، والتين 20 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، والكاكا 20 جنيهًا، والكيوي 30 جنيهًا، والأفوكادو 100 جنيه، والخوخ المستورد 40 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيهًا إلى 65 جنيهًا، والكنتالوب 15 جنيهًا، والبطيخ 50 جنيهًا للواحدة.

وأوضح التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيهًا، والتين البرشومي الأسود 20 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 6.5 جنيه، واليوسفي البلدي 15 جنيهًا.