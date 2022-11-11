استقرار الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 11-11-2022

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفاعها اليوم الجمعة 11 – 11- 2022، وتأرجحت الطماطم بين 4 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والجزر 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والباذنجان من 8 إلى 10 جنيهات، والفلفل الرومي 12 جنيهًا، والقلقاس 8 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، والخيار 5 جنيهات بسوق القطاعي.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 90 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، والفلفل الحامي 4 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات، والقلقاس 4 جنيهات.

وأضاف التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات للواحدة، والبروكلي 15 جنيهًا للكيلو، والقرنبيط 12 جنيهًا للواحدة، والكرنب الأحمر والأبيض 5 جنيهات للواحدة، والسبانخ 10 جنيهات للكيلو، والكرنب 18 جنيهًا للواحدة.

أسعار الخضراوات

وأكد التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه، والبقدونس، الكسبرة، الشبت/ الجرجير 50 قرشًا، والفاصوليا 12 جنيهًا، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات، والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والخيار 6 جنيهات.

وأفاد التجار بأن سعر البصل الأحمر 6.5 جنيه، والبصل الأصفر 8 جنيهات، والفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيهًا، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 12 جنيهًا، والكوسة 10 جنيهات، والبطاطس 12 جنيهًا، والقلقاس 8 جنيهات، وورق العنب 60 جنيهًا.

أسعار الخضراوات اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان 6.5 جنيه، والجزر 6.5 جنيه، والملوخية جنيهان ونصف، والليمون 10 جنيهات، والبامية من 16 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والثوم 13 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر البرتقال اليوسفي 10 جنيهات، والجوافة 7.5 جنيه، والرمان 5 إلى 10 جنيهات، والموز البلدي 10 إلى 15 جنيهًا، والموز المستورد 20 جنيهًا، والعنب البلدي 8 جنيهات ونصف، والعنب الكرمسون 20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وألمح التجار إلى أن سعر التفاح الأصفر 20 إلى 25 جنيهًا، والعنب الأحمر 20 جنيهًا، والتفاح الأحمر تراوح من 17 إلى 35 جنيهًا، والكاكا 12 إلى 15 جنيهًا، والكيوي 20 إلى 30 جنيهًا، والأفوكادو 80 جنيهًا، والخوخ المستورد 25 جنيهًا، والكمثرى 12 إلى 15 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيهًا، والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت من 20 إلى 25 جنيهًا، والعنب الكرمسون 20 جنيهًا، والكنتالوب من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والشمام 12 جنيهًا، والبطيخ 10 جنيهات للواحدة على الأقل.

وأضاف التجار أن سعر التين الأبيض 10 إلى 20 جنيهًا، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 10 جنيهات، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات.