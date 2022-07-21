استقرار الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 21-7-2022

تذبذبت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 21- 7- 2022 ، وسجل الخيار الصوب 12 جنيهًا، والبطاطس 8 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والطماطم جنيهين إلى 3.5 جنيه، والبصل الأحمر 5 جنيهات، والبصل الذهبي 4 جنيهات، والخيار البلدي 4 إلى 5 جنيهات في سوق القطاعي.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، والفلفل البلدي جنيهان، والليمون 20 جنيهًا، والكوسة 4 جنيهات، والخيار 3 جنيهات، والباذنجان جنيه ونصف، والقلقاس 3 جنيهات.

وأفاد التجار بأن سعر البطاطا للمستهلك 5 جنيهات، والبقدونس، الكسبرة، الشبت/ الجرجير 50 قرشًا للحزمة، والفاصوليا 24 جنيهًا، والفلفل الألوان 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض، الملون أو العروس/ الرومي جنيهان إلى 4 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيهًا، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات، والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، وورق العنب 20 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر الباذنجان الأسود العروس تراوح من 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات، والجزر 6.5 جنيه، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية 3 جنيهات للربطة، والليمون 25 جنيهًا، والبامية من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، والباذنجان الرومي جنيهان.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأفاد التجار بأن سعر العنب الأسود 17 جنيهًا، والعنب الأخضر 12 جنيهًا ونصف، والعنب الأحمر 10 جنيهات، والمشمش 12 جنيهًا، والموز البلدي 15 جنيهًا، والموز المستورد 20 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 17 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، والتفاح الأحمر 15 جنيهًا، والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، والكاكا 15 جنيهًا، والكيوي 35 جنيهًا، والأفوكادو 30 جنيهًا، والخوخ 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 15 جنيهًا، والبرقوق 20 جنيهًا، والكمثرى 20 جنيهًا، والتفاح الفرنساوي 40 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر العنب الأسود البلدي 15 جنيهًا، والعنب الأسود المستورد 15 جنيهًا، والعنب الكرمسون 10 جنيهات، والكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 5 جنيهات، والبطيخ من 25 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للواحدة حسب الوزن.

وذكر التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه.