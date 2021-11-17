استقرار الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 18-11-2021

استعادت أسعار الخضروات و الفاكهة استقرارها اليوم الخميس 18-11-2021 ،وتأرجحت الطماطم بين 3 جنيهات الي 5 جنيه بدلا من 3.5جنيه أمس ، والباذنجان 5جنيهات ،البطاطس 9 جنيهات ، والكوسة 6.5 جنيه،البصل من 4 جنيهات الي 5 جنيهات،والخيار 6.5 جنيه لدى باعة القطاعي .

اسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة تراوح من 25 الي 40جنيها لوزن 20 كجم ،و القفص وزن 30 كجم ب 55 جنيها ،و سجل البصل 3 جنيهات ونصف الجنيه ،والخيار والجزر 4 جنيهات ،والليمون 5جنيهات ، والبطاطس 6 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات .

اسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر ربطة الخضار كالبقدونس،الكسبرة ،الشبت والجرجير ب 50 قرشا – قطاعي – والملوخية جنيهين للحزمة ،والبسلة 10جنيهات ،والفلفل الألوان 16 جنيها ،والقثاء 6.5 جنيه،والخيار 4 إلى 7 جنيهات،والباذنجان الرومي 4 جنيهات الي 5 جنيهات .

اسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن سعر الفلفل الحار الأحمر الصوب ب 20 جنيها،والفلفل الحامي 6 جنيهات ،والكوسة 6.5 جنيه،والفلفل الألوان 16 جنيها، والفاصوليا 9 الي 10 جنيهات ،البطاطس 8 جنيهات،والفلفل الرومي 4 الي 6 جنيهات،والكرنب 10جنيهات للواحدة ،والقرنبيط 3 الي 8جنيهات للواحدة .

اسعار الفاكهة

وكشف التجار أن الفلفل الرومي الصوب ب6 جنيهات ،والباذنجان العروس 2.5جنيه الي 5 جنيهات،والجزر 6.5 جنيه،والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 10 جنيهات ،والبامية 22 جنيها للكيلو،والملوخية 7جنيهات للكيلو،والليمون 8 جنيهات .

والمح التجار إلي أن سعر الجوافة تأرجح بين 6.5 جنيه إلي 7.5 جنيه ،الموز البلدي 8 جنيهات إلي 10جنيهات ، والموز المستورد 20 جنيها ،والبلح البرحي 35جنيها،والتفاح الأخضر 25 جنيها إلي 30جنيها، والبلح الأحمر ب15 جنيها، والكاكا ب10جنيهات .

اسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار أن سعر الرمان تراوح بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات،والتفاح الأصفر 30 جنيها،والبرقوق الأسود 40 جنيها ، و القشطة ب40 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح السوري 16جنيها،والتفاح الأحمر 17.5 جنيه،الموز المستورد 30 جنيها.

ولفت التجار إلي أن سعر العنب الأسود وعنب كرمسون 20 جنيها،والعنب البلدي 10جنيهات،والعنب الأحمر 25جنيها،والتين 15جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 10 جنيهات.

اسعار المانجو

وأشار التجار إلي أن متوسط سعر كيلو المانجو ب 35 جنيها للكيلو – حسب النوع – والمانجو الفص ب 80جنيها ،والعويسي من 35 جنيها إلى 40 جنيها ،والنعومي 30جنيها.

وأضاف التجار أن سعر المانجو الفونسو 45جنيها،والمانجو دبشة 25جنيها،والكمثرى 20جنيها،والخوخ البلدي 15 جنيها إلي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ،البرتقال أبو سرة 8 جنيهات،واليوسفي 10جنيهات .