استقرار الطلب على الدواجن بالأسواق.. وسعر الكيلو يسجل 65 جنيها في المزارع

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الطلب على شراء الدواجن خلال الفترة الحالية مستقر، رغم التوقعات بانخفاضه بسبب توافر اللحوم لدى المستهلكين خلال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف السيد، خلال حديثه، لـ«المال»، أن سعر كيلو الدواجن في المزارع يسجل 65 جنيهًا، يزداد إلى نحو 70 جنيهًا عند وصوله للمستهلك، لافتًا إلى استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية.

وعن إمكانية انخفاض سعر كيلو الدواجن، خلال الفترة المقبلة، ذكر رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأمر مقترن بتوافر الأعلاف في السوق وانخفاض أسعارها؛ إذ إنها تمثل 70% من سعر كيلو الدواجن، متوقعًا استقرار السعر على ما هو عليه، أو زيادته لا انخفاضه.

الدكتور عبد العزيز السيد أشار إلى أن طرح الحكومة كميات من الذرة الصفراء في البورصة السلعية، في منتصف أبريل من العام الحالي، لتكون متاحة أمام صغار المُربّين، (ذوي الطاقة الإنتاجة من 20 إلى 100 طن يوميًّا) كانت خطوة جيدة لضبط السوق، إلا أنها لم تُحدِث التأثير المطلوب؛ نظرًا لقلة الكمية المطروحة، مقارنة بما يحتاج إليه القطاع، مبينًا أن السوق تحتاج إلى حوالي مليون طن شهريًّا من الأعلاف لتحقيق كفاية العملية الإنتاجية.

وطالب رئيس شعبة الدواجن بطرح المزيد من كميات الأعلاف بأنواعها المختلفة، بالبورصة السلعية، إضافة إلى زيادة استيراد الدولة في قطاع الأعلاف، على غرار القمح؛ لتوفير الأعلاف في السوق بكميات أكبر؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض أسعارها وتجاوز أزمة الاحتكار، ومن ثم انخفاض أسعار الدواجن، مشيرًا إلى أن استيراد التاجر بنفسه الأعلاف من الخارج يسهم في رفع الأسعار وليس خفضها، منوهًا بأهمية كون الاستيراد في يد الدولة لا التاجر.

وتوقّع عبد العزيز انتعاش الطلب على الدواجن، خلال الفترة المقبلة، كردِّ فعل طبيعي لارتفاع أسعار اللحوم؛ إذ يتساوى سعر 4 كيلو من الدواجن مع كيلو واحد فقط من اللحوم، ما يدفع المستهلكين للاتجاه نحو البديل الأرخص.

ومن المتوقع أن يسهم إطلاق وزارة التموين منصة البورصة المصرية للسلع، في التخفيف من حدة تغير الأسعار وتذبذبها، إضافةً إلى منع الممارسات الاحتكارية، والتصدي لجشع التجار، والمساهمة في جذب رءوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الاساسية.

كان الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، قد قال، في سبتمبر 2022، إن البورصة السلعية تسهم في تخفيض الأسعار بنسبة 15%.

وعرضت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، سلعة الذرة الصفراء على منصة البورصة المصرية للسلع للتداول، في أول جلسة تداول للذرة الصفراء لإتاحتها أمام صغار المُربين في 13 أبريل 2023، معلنة استهدافها طرح أنواع أخرى من الأعلاف خلال الفترة المقبلة.

وقامت هيئة السلع التموينية ببيع حصة أخرى من الذرة الصفراء يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، في جلسة استثنائية عبر البورصة المصرية للسلع لصالح مصانع الأعلاف، مع عقد جلستين أسبوعيًّا لسلعة الذرة الصفراء يومي الاثنين والخميس تباعًا.