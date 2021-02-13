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استقرار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 13-2-2021 في البنوك المصرية

العملة السعودية تستقر في آخر 5 أيام بالبنوك الحكومية
فاطمه امام 1:07 م, السبت, 13 فبراير 21 1:07 م, السبت, 13 فبراير 21

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حافظت عملة المملكة العربية السعودية على مستويات الخميس الماضي، مقابل الجنيه المصري علي مستوي الشراء والبيع في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية اليوم، وجاءت الأسعار علي النحو التالي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري

وبلغت مستويات الشراء والبيع لصرف العملة السعودية في سوق تداول العملات اليوم عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

 وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقارنة بختام.

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سعر الريال السعودى فى بنك مصر

ووصلت سعر الشراء والبيع للريال السعودي أمام الجنيه المصري في ثاني أكبر مصرف حكومي، بنك مصر، بمنتصف التداولات اليوم ليصل السعرعند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

وبحسب تقرير المال على أسعار العملات وصل سعر الريال السعودي للأفراد والشركات، مقابل الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 4.07 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

وبلغت مستويات شراء وبيع عملة المملكة العربية السعودية مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية علي مستوى الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري، عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

ووصل سعر صرف الريال داخل شبكة فروع داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص في مصر، البنك التجاري الدولي CIB، وصل إلى مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

وفيما يخص سعر صرف عملة المملكة بالبنك المصري الخليجي، وصلت مستويات الشراء والبيع للريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند مستوي 4.15 جنيه للشراء، إلى مستوي و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

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سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

وعن سعر الريال داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه، وصلت إلى مستوى 4.05، و4.19 جنيه للشراء والبيع بنهاية التداولات الأسبوعية.

سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران للتنمية

كما بينت شاشات التداول داخل البنك العربي الأفريقي، وصول سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري عند مستويات 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المصرف المتحد عند مستوى 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع

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بقلم فاطمه امام

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