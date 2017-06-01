استقرار الدولار في ختام تعاملات الأسبوع

هبة محمد استقر سعر الدولار بعدد من البنوك الكبرى في ختام تعاملات الأسبوع، منها بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، وتعرض شراء الدولار عند 17.95 جنيه و18.05 جنيه للبيع. ويتيح بنكا قطر الوطني الأهلي، والعربي الأفريقي الدولي شراء الدولار عند 18 جنيهًا، و18.10 للبيع. كما يعرض البنك التجاري الدولي، الاسكندر



هبة محمد

استقر سعر الدولار بعدد من البنوك الكبرى في ختام تعاملات الأسبوع، منها بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، وتعرض شراء الدولار عند 17.95 جنيه و18.05 جنيه للبيع.

ويتيح بنكا قطر الوطني الأهلي، والعربي الأفريقي الدولي شراء الدولار عند 18 جنيهًا، و18.10 للبيع.

كما يعرض البنك التجاري الدولي، الاسكندرية، والمصرف المتحد شراء الدولار عند 18.05 جنيه و18.15 جنيه للبيع.

ووصل سعر بيع الدولار لدى بنك HSBC إلى 18.23 جنيه، و18.08 جنيه للشراء.

أيضاً يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي شراء الدولار 18.07 جنيه و18.17 جنيه للبيع.