استقرار الدولار في ختام تعاملات الأسبوع

استقر سعر الدولار في عدد من البنوك الكبرى، في ختام تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، منها بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، وقطر الوطني الأهلي التي أتاحت شراء الدولار عند 17.95 جنيه و18.05 جنيه للبيع.

وعرض بنكي العربي الأفريقي الدولي، الإسكندرية شراء الدولار عند 18 جنيهًا، و18.10 للبيع.

وقدم البنك التجاري الدولي شراء الدولار عند 18.05 جنيه و18.15 جنيه للبيع.

ويعرض بنك HSBC أعلى سعر لبيع الدولار عند 18.20 جنيه، و18.05 جنيه للشراء.

ورفع مصرف أبوظبي الإسلامي شراء الدولار بصورة طفيفة بلعت قرشاً ليسجل 18.06 جنيه، فيما استقر سعر البيع عند 18.15 جنيه.

وزاد سعر الدولار قرشاً لدى المصرف المتحد إلى 18.01 جنيه للشراء و18.11 جنيه للبيع، مقابل 18 جنيهًا و18.10 جنيه على الترتيب أمس.