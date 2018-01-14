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استقرار الدولار في البنوك .. و17.68 أعلى سعر للشراء

هبة حامداستقر سعر الدولار في البنوك ليوم الأحد، وسجل أعلى سعر للشراء البنك الأهلي المتحد عند 17.68 جنيه.ويوضح الجدول التالي أسعار الدولار بالبنوك صباح اليوم: نسبة التغيير سعر الدولار لتعاملات الأحد