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استقرار الدولار في البنوك .. و17.68 أعلى سعر للشراء

هبة حامداستقر سعر الدولار في البنوك ليوم الأحد، وسجل أعلى سعر للشراء البنك الأهلي المتحد عند 17.68 جنيه.ويوضح الجدول التالي أسعار الدولار بالبنوك صباح اليوم: نسبة التغيير سعر الدولار لتعاملات الأحد
11:20 ص, الأحد, 14 يناير 18 11:20 ص, الأحد, 14 يناير 18

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هبة حامد

استقر سعر الدولار في البنوك ليوم الأحد، وسجل أعلى سعر للشراء البنك الأهلي المتحد عند 17.68 جنيه.

ويوضح الجدول التالي أسعار الدولار بالبنوك صباح اليوم:

نسبة التغييرسعر الدولار لتعاملات الأحدسعر الدولار لتعاملات السبت
سعر البيعسعر الشراءالبنكسعر البيعسعر الشراءالبنك
017.7617.66كريدي أجريكول17.7617.66كريدي أجريكول
0.0117.7717.67الأهلي الكويتي “بيريوس”17.7617.66الأهلي الكويتي “بيريوس”
017.7517.65الإسكندرية17.7517.65الإسكندرية
017.7417.64مصر17.7417.64مصر
017.7617.66HSBC17.7617.66HSBC
017.7517.65الأهلي المصري17.7517.65الأهلي المصري
017.7517.65العربي الأفريقي17.7517.65العربي الأفريقي
017.7517.65التجاري الدولي17.7517.65التجاري الدولي
017.7717.67ابو ظبي الإسلامي17.7717.67ابو ظبي الإسلامي
017.7717.67الإمارات دبي الوطني17.7717.67الإمارات دبي الوطني

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