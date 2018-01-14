استقرار الدولار في البنوك .. و17.68 أعلى سعر للشراء

هبة حامد
استقر سعر الدولار في البنوك ليوم الأحد، وسجل أعلى سعر للشراء البنك الأهلي المتحد عند 17.68 جنيه.
ويوضح الجدول التالي أسعار الدولار بالبنوك صباح اليوم:
|نسبة التغيير
|سعر الدولار لتعاملات الأحد
|سعر الدولار لتعاملات السبت
|سعر البيع
|سعر الشراء
|البنك
|سعر البيع
|سعر الشراء
|البنك
|0
|17.76
|17.66
|كريدي أجريكول
|17.76
|17.66
|كريدي أجريكول
|0.01
|17.77
|17.67
|الأهلي الكويتي “بيريوس”
|17.76
|17.66
|الأهلي الكويتي “بيريوس”
|0
|17.75
|17.65
|الإسكندرية
|17.75
|17.65
|الإسكندرية
|0
|17.74
|17.64
|مصر
|17.74
|17.64
|مصر
|0
|17.76
|17.66
|HSBC
|17.76
|17.66
|HSBC
|0
|17.75
|17.65
|الأهلي المصري
|17.75
|17.65
|الأهلي المصري
|0
|17.75
|17.65
|العربي الأفريقي
|17.75
|17.65
|العربي الأفريقي
|0
|17.75
|17.65
|التجاري الدولي
|17.75
|17.65
|التجاري الدولي
|0
|17.77
|17.67
|ابو ظبي الإسلامي
|17.77
|17.67
|ابو ظبي الإسلامي
|0
|17.77
|17.67
|الإمارات دبي الوطني
|17.77
|17.67
|الإمارات دبي الوطني