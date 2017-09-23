استقرار الدولار في البنوك مع بداية تعاملات الأسبوع

هبة حامد:استقر سعر الدولار في عدد من البنوك ، مع بداية تعاملات الأسبوع، ليسجل اعلى سعر للشراء 17.63 في بنوك الاستثمار العربي ، والأهلي المصري ، المصري لتنمية الصادرات، التعمير والإسكان.في بنك إتش.إس.بي.سي استقر سعر الدولار ليسجل 17.62 للشراء و17.72 للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك كريدي اجري

هبة حامد:

استقر سعر الدولار في عدد من البنوك ، مع بداية تعاملات الأسبوع، ليسجل اعلى سعر للشراء 17.63 في بنوك الاستثمار العربي ، والأهلي المصري ، المصري لتنمية الصادرات، التعمير والإسكان.

في بنك إتش.إس.بي.سي استقر سعر الدولار ليسجل 17.62 للشراء و17.72 للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول 17.61 للشراء، و 17.71 للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 17.63 للشراء و 17.73 للبيع، سجل سعر الدولار في بنك عودة السعر 17.61 للشراء و17.71 للبيع، وفي بنك المصرف المتحد سجل سعر الدولار 17.61 للشراء، و17.71 للبيع.

في البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار17.63 للشراء، و17.73 للبيع بزيادة قرشين، واستقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 16.60 للشراء، ورفع سعر البيع قرشًا ليسجل و17.72 للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك ابو ظبي الإسلامي 17.61 للشراء، و17.71للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي سجل سعر الدولار 17.62 للشراء، و17.72 للبيع.