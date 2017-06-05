استقرار الدولار في البنوك عند 18.13 جنيه

هبة محمدقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم، إن متوسط الدولار بالبنوك استقر عند 18.1391 جنيه للبيع و18.0362 جنيه للشراء، مقابل 18.1329 جنيه و18.0300 جنيه على الترتيب أمس الاحد.يأتي ذلك وسط هدوء سعر الدولار بعدد من البنوك الكبرى خلال تعاملات الأسبوع، منها بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، وق



هبة محمد

قال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم، إن متوسط الدولار بالبنوك استقر عند 18.1391 جنيه للبيع و18.0362 جنيه للشراء، مقابل 18.1329 جنيه و18.0300 جنيه على الترتيب أمس الاحد.

يأتي ذلك وسط هدوء سعر الدولار بعدد من البنوك الكبرى خلال تعاملات الأسبوع، منها بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، وقطر الوطني الأهلي التي أتاحت شراء الدولار عند 17.95 جنيه و 18.05 جنيه للبيع.

وعرض البنك العربي الأفريقي الدولي شراء الدولار عند 18 جنيهًا، و 18.10 للبيع.

كما قدم بنكي التجاري الدولي والاسكندرية شراء الدولار عند 18.05 جنيه و18.15 جنيه للبيع.

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي شراء الدولار بواقع 18.07 جنيه و 18.17 جنيه للبيع.

ورفع بنك HSBC سعر الدولار بنسبة طفيفة بلغت قرشاً إلى 18.22 جنيه، و 18.07 جنيه للشراء.

ورفع بنك المصرف المتحد سعر الدولار 3 قروش إلى 18.05 جنيه للشراء و18.15 جنيه للبيع.

