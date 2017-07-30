استقرار الدولار فى بداية تعاملات الأسبوع

هبة محمدشهدت تعاملات اليوم الأحد استقرار أسعار الدولار بالبنوك الكبرى، ليصل سعر الشراء لدى البنك الأهلى المصرى إلى 17.80 جنيه و17.90 جنيه للبيع.كما عرض بنك مصر شراء الدولار عند 17.82 جنيه و17.92 جنيه للبيع.ويتيح بنك القاهرة العملة الأمريكية عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.ووصل الدولا

هبة محمد

شهدت تعاملات اليوم الأحد استقرار أسعار الدولار بالبنوك الكبرى، ليصل سعر الشراء لدى البنك الأهلى المصرى إلى 17.80 جنيه و17.90 جنيه للبيع.

كما عرض بنك مصر شراء الدولار عند 17.82 جنيه و17.92 جنيه للبيع.

ويتيح بنك القاهرة العملة الأمريكية عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.

ووصل الدولار لدى التجارى الدولى الدولار إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع

وسجل ببنكى قطر الوطنى الأهلى 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.

ووصل لدى بنك الاسكندرية إلى 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الخضراء لدى بنك المصرف المتحد 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

ووصل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع لدى بنك HSBC.

وسجل لدى مصرف أبو ظبى الإسلامى 17.86 جنيه و17.96 جنيه.

ويتيح بنك كريدى أجريكول أعلى سعر للدولار عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

كان متوسط بيع الدولار قد ارتفع فوق مستوى 18 جنيها بعدد من البنوك خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين بعد هبوط السعر يوم 3 يوليو الجارى أسفل هذا المستوى، إلا أنه عاود الانخفاض نهاية الأسبوع قبل الماضى.

وأشارت بيانات البنك المركزى إلى أن متوسط الدولار تراجع أسفل 18 جنيها 3 مرات كان آخرها بداية يوليو الحالى، كما تراجع فى 5 أبريل إلى 17.9715 جنيه للشراء، وسجل البيع 18.1079 جنيه، كما انخفض إلى 17.8823 جنيه للشراء و17.9937 جنيه فى 9 فبراير الماضى وذلك للمرة الأولى منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.

وبدأ الدولار رحلة الصعود بالتزامن مع تطبيق قرار تعويم الجنيه 3 نوفمبر الماضي، وسجلت أسعاره أعلى مستوى للبيع يوم 21 ديسمبر عند 19.5186 جنيه، كما حقق أعلى مستوى للشراء عند 19.1343 جنيهاً يوم 20 ديسمبر الماضى.

