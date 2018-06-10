استقرار الدولار بمنتصف التعاملات.. و17.84 أعلى سعر للشراء

هبة حامداستقر سعر الدولار في البنوك، مع منتصف تعاملات -اليوم الأحد- ليسجل أعلى سعر للشراء، في بنكي عودة والشركة العربية والمصرفية عند 17.84 جنيه للشراء.وخفض بنك كريدي أجريكول سعر الدولار قرش ليسجل 17.82 جنيه، والبنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 4 قروش ليسجل 17.78 جنيه، مقابل 17.82 في التعامل

هبة حامد

استقر سعر الدولار في البنوك، مع منتصف تعاملات -اليوم الأحد- ليسجل أعلى سعر للشراء، في بنكي عودة والشركة العربية والمصرفية عند 17.84 جنيه للشراء.

وخفض بنك كريدي أجريكول سعر الدولار قرش ليسجل 17.82 جنيه، والبنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 4 قروش ليسجل 17.78 جنيه، مقابل 17.82 في التعاملات الصباحية.

واستقرت بنوك الأهلي المصري، والقاهرة ومصر عند 17.79 جنيه لسعر الشراء، وبنوك العربي الأفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والأهلي الكويتي”بيريوس” عند 17.82 جنيه.

واستقر بنك أبو ظبي الإسلامي عند 17.83 جنيه، وبنك الإسكندرية عند سعر الشراء للتعاملات الصباحية ليسجل 17.80 جنيه.



