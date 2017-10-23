استقرار الدولار بالبنوك في تعاملات الإثنين

هبة حامداستقر سعر الدولار، لبداية تعاملات الإثنين، في أغلب البنوك، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.61 جنيه في بنوك التعمير والإسكان، والإسكندرية، والأهلي المتحد.وسجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 17.60 و17.70، وفي إتش.إس.بي.سي 17.60 و17.70، وفي بنك التعمير والإسكان 17.61 و17.71.وفي بنك المصري لتنمية



هبة حامد

استقر سعر الدولار، لبداية تعاملات الإثنين، في أغلب البنوك، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.61 جنيه في بنوك التعمير والإسكان، والإسكندرية، والأهلي المتحد.

وسجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 17.60 و17.70، وفي إتش.إس.بي.سي 17.60 و17.70، وفي بنك التعمير والإسكان 17.61 و17.71.

وفي بنك المصري لتنمية الصادرات سجل الدولار 17.60 للشراء، و17.71 للبيع، مقارنة بـ 17.61 و17.70 في بنك الإسكندرية، و17.58 و17.68 في القاهرة، و17.59 و17.69 بمصرف أبو ظبي الإسلامي.

واستقر سعر الدولار بالبنك المركزي المصري عند 17.59 للشراء، و17.70 للبيع.